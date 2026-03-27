Eleições, território e desigualdade em Mato Grosso do Sul

As eleições livres são elemento central de qualquer regime político que pretenda ser democrático. Mas, para compreender o que ocorre em uma disputa eleitoral, não basta observar apenas os vencedores, os derrotados ou o número de candidaturas lançadas. É necessário examinar como os votos se distribuem no território e o que essa distribuição sugere sobre as estruturas de poder que condicionam a representação política.

Em Mato Grosso do Sul, a análise das eleições legislativas entre 2002 e 2022 aponta para uma transformação importante. Ao longo desse período, a competição eleitoral tornou-se mais fragmentada. Isso significa que o eleitorado passou a repartir suas preferências entre um número maior de candidaturas, reduzindo a concentração extrema em poucos nomes e sugerindo, à primeira vista, maior abertura competitiva.

Esse movimento é relevante porque indica mudanças no padrão da disputa. A figura do candidato dominante em cada município perdeu parte de sua força relativa, e o voto passou a circular de maneira menos concentrada do que em eleições anteriores. Em princípio, isso poderia ser interpretado como sinal de pluralização da competição e de ampliação das alternativas disponíveis ao eleitor.

Entretanto, essa conclusão precisa ser matizada. A fragmentação do voto não significa, automaticamente, equilíbrio na competição. Os dados também mostram que persistem desigualdades territoriais importantes na distribuição do apoio eleitoral. Em muitos municípios, poucas candidaturas continuam concentrando parcelas expressivas do eleitorado, enquanto a maioria disputa em condições muito menos favoráveis. Em outras palavras, houve aumento da concorrência, mas não desaparecimento das assimetrias.

Esse ponto é fundamental para a compreensão da política sul-mato-grossense. A competição eleitoral no estado não ocorre sobre um terreno homogêneo. Há contextos, especialmente nos maiores centros urbanos, em que a disputa tende a ser mais aberta, diversificada e menos dependente de lideranças locais exclusivas. Ao mesmo tempo, persistem regiões em que redes de influência, capital político acumulado, vínculos municipais, emendas e estruturas tradicionais de mediação podem desempenhar papel decisivo na definição das preferências eleitorais.

O voto não é apenas uma escolha individual isolada. Ele também é produzido em ambientes sociais e políticos concretos, marcados por recursos desigualmente distribuídos, diferentes níveis de organização partidária e distintas capacidades de mobilização. Observar o território, portanto, não é um detalhe metodológico: é um caminho para compreender como se estruturam o poder político e as oportunidades reais de representação.

A ciência política contribui com o debate público ao tornar visíveis essas dimensões menos óbvias das eleições. Ao trabalhar com conceitos como fragmentação, concentração e desigualdade territorial, a disciplina permite ir além da leitura superficial dos resultados e compreender mecanismos mais duradouros que influenciam nosso sistema democrático. Não se trata apenas de saber quem ganhou, mas de entender em que condições a disputa ocorreu e quais padrões de poder ela reproduz.

Para Mato Grosso do Sul, a reflexão é especialmente relevante. Uma democracia de melhor qualidade não depende apenas da existência de mais candidaturas, mas da construção de condições mais equilibradas de competição e representação entre os diferentes municípios e grupos sociais. Entender a disputa eleitoral é, por isso, um passo decisivo para compreender também os limites e os desafios da vida democrática no estado.

Shandor Torok Moreira. Doutor em Ciência Política. Professor voluntário na UFMS. Pesquisador. Site: shandortorok.com.br/eleições. E-mail: shandorbr@yahoo.com.br

Este artigo é resultado da parceria entre o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul e o FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de MS.

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