Atenção, motoristas! Trecho da Rua Valdecir Messias Rodrigues Machado ficará interditado na manhã desta sexta

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou que haverá uma interdição programada para esta sexta-feira (27), na Rua Valdecir Messias Rodrigues Machado, nº 93, no período das 9h às 11h. Durante esse horário, o tráfego no local será interrompido para garantir a execução segura do serviço.

Segundo a Agetran, a intervenção ocorre devido ao manuseio de um guindaste na via.

A Agência orienta os condutores a redobrarem a atenção ao transitar pela região e, sempre que possível, optarem por rotas alternativas para evitar transtornos.

A medida tem como objetivo garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito durante a realização dos trabalhos.