Funsat oferece 1.051 vagas nesta quinta-feira (11)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza nesta quinta-feira (11) um total de 1.051 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são oferecidas por 167 empresas e contemplam 127 profissões diferentes.

A maior parte dos recrutamentos é destinada a candidatos sem experiência anterior. São 640 vagas de perfil aberto, modalidade em que as empresas oferecem treinamento para os profissionais selecionados. Entre as oportunidades estão ajudante de obras (20), auxiliar de manutenção predial (20), garçom (10), operador de processo de produção (14), técnico de atendimento e vendas (2) e supervisor de administração (1).

No quadro geral, os destaques são para açougueiro (41 vagas), operador de caixa (82), costureira (29), auxiliar de manutenção predial (20), atendente de padaria (18), assistente de prevenção de perdas (3), mecânico de automóvel (3) e inspetor de qualidade (2).

Para PCD (pessoas com deficiência), a Fundação oferta 56 vagas exclusivas, distribuídas entre as funções de auxiliar de confecção (50), repositor de mercadorias (4) e empacotador à mão (2). Mais informações podem ser obtidas no Guichê 1 da Agência de Empregos.

Os atendimentos da Funsat ocorrem das 7h às 13h na sede da Fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.

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