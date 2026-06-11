Jovem é baleado após suposto assalto contra policial em Ponta Porã

Na noite desta quarta-feira (10), um homem, de 21 anos, identificado como Derlis Gustavo Palácios Denis de entrada no hospital após ser baleado durante suposta tentativa de assalto contra policial. O caso aconteceu em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações iniciais, a vítima teria participado de um assalto da motocicleta de um policial. O crime teria acontecido cerca de uma hora antes de Derlis dar entrada no Hospital São Lucas, em Pedro Juan Caballero.

Ainda conforme a apuração, o policial foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Na ocasião, os autores anunciaram o assalto e exigiram que o agente entregasse a moto para eles.

Diante disso, o investigador reagiu a abordagem, sacou a arma e efetuou disparos contra a dupla de assaltantes. Ambos autores fugiram do local em direção ao Paraguai.

Após buscas, os agentes receberam informações que pouco tempo depois do assalto, um jovem teria dado entrada no hospital com ferimentos de bala no braço e na perna esquerda.

Embora a confidencia, a Policia Civil não confirmou a participação de Derlis como um dos assaltantes. O caso ainda está sob investigação e apura as informações.

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