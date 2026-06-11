Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas em Bataguassu

Nesta quarta-feira (10), uma mulher de 32 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi presa em flagrante suspeita de tráfico de drogas. O caso aconteceu no bairro Jardim Acapulco, em Bataguassu, município distante 310 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil, durante as investigações, os policiais identificaram uma movimentação típica de comercialização de entorpecentes no local e abordaram uma usuária que havia acabado de adquirir crack.

Durante a ação, foram encontrados com as suspeita, porções de crack que estavam escondidas no interior de seu corpo. Em razão das circunstâncias da apreensão, a mulher foi encaminhada ao hospital para avaliação médica e realização dos procedimentos necessários.

Além da droga, foram apreendidos aparelhos celulares, balanças de precisão, dinheiro e materiais utilizados para o fracionamento de entorpecentes. A suspeita foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

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