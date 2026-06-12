Funsat oferece 1.009 vagas nesta sexta-feira (12) em Campo Grande

Na manhã desta sexta-feira (12), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 601 vagas para candidatos sem experiência profissional em 56 funções diferentes em Campo Grande.Ao total, são disponibilizadas 1.009 vagas.

Segundo o órgão, as de vagas sem exigência de experiência são para auxiliar de limpeza (100), operador de vendas em lojas (25), repositor de mercadorias (25) e ajudante de obras (20), alimentador de linha de produção (80), operador de caixa (76), auxiliar de linha de produção (40), consultor de vendas (30), operador de telemarketing ativo (25).

Além disso, ainda são disponibilizadas oportunidades para operador de processo de produção (14), repositor em supermercados (14), servente de obras (10), ajudante de carga e descarga de mercadorias (8) e atendente de lojas e mercados (8), auxiliar de manutenção predial (20), atendente de padaria (18), costureira em geral (15),

Entre as demais funções disponíveis estão vendedor interno (4), atendente de mesa (3), frentista (3), técnico de frutas e hortaliças (3), assistente jurídico (2), auxiliar de armazenamento (2), auxiliar técnico na mecânica de máquinas (2), borracheiro (2), leiturista (5), atendente de balcão (5), conferente de faturas e notas fiscais (4), fiel de depósito (4), caseiro (2), operador de abastecimento de combustível de aeronave (2) e técnico em atendimento e vendas (2).

Já vagas para PCD (pessoas com deficiência), estão auxiliar de confecção (50), repositor de mercadorias (4) e empacotador à mão (2).

Serviço: a Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 13h.

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