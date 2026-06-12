Idoso é preso após furtar quiosque e agredir funcionária na Rodoviária de Campo Grande

Um idoso foi preso nessa quinta-feira (11) após furtar objetos de um quiosque e agredir uma funcionária na Rodoviária de Campo Grande. A prisão foi realizada por equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana), acionadas pelo setor de monitoramento do terminal após a denúncia do crime ocorrido no saguão do local.

De acordo com a GCM, os agentes iniciaram buscas com base nas características informadas e conseguiram localizar o suspeito. Durante a abordagem, foram encontrados com ele uma caixa de som e capas de celular pertencentes ao estabelecimento comercial. A funcionária relatou que tentou impedir a fuga do homem, mas acabou sendo agredida com um soco no rosto.

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito confessou ter aproveitado um momento de distração da funcionária para furtar os produtos e afirmou que pretendia vendê-los. Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas cabíveis. Os objetos recuperados foram devolvidos à vítima.

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