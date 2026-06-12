Homem é preso ao soltar fogos após morte de integrante do Comando Vermelho, em Sonora

Um homem, de 41 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso após ser flagrado soltando fogos para comemorar a morte de um integrante da facção criminosa CV (Comando Vermelho). O caso aconteceu em Sonora, 320 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a prisão foi realizada um dia após a morte do faccionado ocorrido em um confronto com policias do Bope (Batalhão de Operações Especiais) na terça-feira (09) na mesma cidade.

Na quarta-feira (10), agentes da Policia Militar estavam realizando diligências de patrulhamento, quando receberam informações de que próximo ao local, estaria acontecendo uma comemoração com fogos referente a morte de um faccionado.

Diante disso, os policias foram até o bairro Vila Nova e depararam com um homem, com sinais de embriaguez. Na ocasião ele soltava diversos fogos de artifícios.

Quando questionado, o homem afirmou que teria recebido ordem de outro indivíduo sobre a queima e que os fogos vieram de uma terceira pessoa. Ainda segundo o relato dele para a policia, ele seria pago com drogas para realizar o serviço.

A queima dos fogos seria supostamente realizada a mando do Comando Vermelho em alusão à morte de um integrante da facção.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia da Policia Civil de Sonora.

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