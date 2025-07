Frente fria avança e muda o tempo em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira

A semana começa com mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul. A previsão para esta segunda-feira (28) indica aumento gradual de nuvens ao longo do dia e possibilidade de chuvas fracas a moderadas em diversas regiões do estado. Em áreas isoladas, as instabilidades podem se intensificar, trazendo tempestades com raios e rajadas de vento.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o cenário é resultado da aproximação e avanço de uma frente fria, aliada ao transporte de calor e umidade provenientes do norte do país. Também influenciam na formação das instabilidades uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o deslocamento de cavados — fenômenos que favorecem a formação de nuvens carregadas.

Em Campo Grande, o dia começou com céu nublado, ventos e temperatura mínima de 17ºC, mas com sensação térmica de 14ºC. A máxima na capital deve variar entre 27°C e 32°C, com previsão de até oito milímetros de chuva, segundo o Climatempo.

No interior do estado, a variação térmica será significativa. No sul, cone-sul e região da Grande Dourados, os termômetros devem marcar mínimas entre 13°C e 18°C, e máximas de até 32°C. No sudoeste e no Pantanal, as mínimas ficam entre 15°C e 23°C, com máximas que podem chegar a 34°C. Já no bolsão, leste e norte de Mato Grosso do Sul, as temperaturas mínimas variam entre 17°C e 20°C, com picos de calor de até 35°C ao longo do dia.

Os ventos também chamam atenção. Eles começam soprando do quadrante norte, mas mudam de direção ao longo do dia, passando a vir do sul. A velocidade deve oscilar entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de rajadas ainda mais fortes em pontos isolados, superando os 60 km/h.

A recomendação é que a população fique atenta às atualizações da previsão do tempo e evite áreas de risco durante períodos de instabilidade mais intensa.

