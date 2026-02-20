Homem é esfaqueado por suspeito encapuzado em bairro de Dourados

Um homem de 34 anos foi esfaqueado na noite de quinta-feira (19), em Dourados, município localizado a cerca de 225 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu no cruzamento das ruas Ediberto Celestino e Joaquim Alves Taveira.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizava patrulhamento nas imediações do bairro Cohab II Plano quando foi acionada por moradores da região. Testemunhas relataram que um homem havia sido atingido por uma facada.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima com um ferimento nas costas. O homem afirmou que foi surpreendido por um indivíduo encapuzado, que o atacou com uma faca de cozinha. Conforme o relato, não houve discussão prévia e a agressão teria ocorrido sem motivação aparente.

Após colher as informações, os militares iniciaram buscas pela região e localizaram o suspeito nas proximidades da portaria do bairro Portal Dourados. Ele foi reconhecido pela vítima e detido. O homem declarou que já havia descartado a faca utilizada no crime.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias e a possível motivação do ataque.

