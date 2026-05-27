Funsat divulga 1.479 vagas nesta quarta-feira (27)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta quarta-feira (27) um total de 1.479 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são disponibilizadas por 143 empresas e abrangem 120 profissões. Entre os destaques do painel estão vagas para açougueiro (33), atendente de lojas (14), atendente de padaria (28), estoquista (11) e operador de caixa (348).

Do total de anúncios, 1.083 vagas são destinadas ao recrutamento de perfil aberto, modalidade que não exige experiência anterior e prevê treinamento remunerado. Nesta categoria aparecem oportunidades para ajudante de obras (20), auxiliar de manutenção predial (20), leiturista (5) e pedreiro (3).

O painel também conta com 55 vagas exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência), distribuídas entre as funções de auxiliar de limpeza (1), auxiliar de confecção (50), empacotador à mão (2) e repositor de mercadorias (2).

Além do atendimento regular nas unidades da Fundação, a Funsat realiza das 8h às 12h mais uma edição itinerante do Emprega CG, no CRAS Jardim Noroeste “Hércules Mandetta”. A ação reúne dez empresas parceiras e oferece 500 vagas com entrevistas imediatas.

Participam da seleção as empresas Assaí Atacadista, Tahto, JCharbel, Grupo Pereira, Brilhar Serviços Terceirizados, Atacadão, Ademicon, Supermercado Santo Antônio, Guatós e Grupo Morena RH. As oportunidades são para operador de loja, açougueiro, auxiliar de limpeza, repositor de mercadorias, operador de telemarketing, atendente de farmácia, balconista e perfumista.

Serviço: O atendimento da Funsat acontece das 7h às 13h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e também no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.