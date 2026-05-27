Governador mantém em segredo os valores para a LDO do próximo ano

O governador Eduardo Riedel (PP) declarou que enviará a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027 para a Assembleia esta semana, mas mantém em segredo quais serão os valores para o orçamento do próximo ano. O gestor esteve no 49° Congresso de Zoológicos e Aquários do Brasil, realizado no Bioparque Pantanal nesta terça-feira (26).

Questionado sobre a previsão orçamentária, respondeu que “não dá para adiantar” os valores. “Fiz alguns ajustes pessoalmente no orçamento, LDO na verdade e nas diretrizes, e a gente vai mandar para a Assembleia agora essa semana, mas hoje eu tenho outra reunião que eu vou dar uma olhadinha, mas não vou antecipar o valor porque depende desses ajustes”, declarou o governador em coletiva.

Porém Riedel revelou que usará números conservadores para calcular o crescimento esperado nas receitas e despesas do estado. “A gente trabalha com o princípio da cautela. Eu prefiro ser surpreendido positivamente do que negativamente, para a gente ter pé no chão em relação ao orçamento que passa por uma pressão muito forte, então a gente sempre vai ser conservador nesse sentido”.

A LDO é a lei que estabelece as metas, prioridades e regras para a elaboração do orçamento estadual para o ano seguinte e limita os gastos para os órgãos públicos e as diretrizes para arrecadação fiscal.

De acordo com Gerson Claro (PP), presidente da Assembleia Legislativa, o Governo do Estado tem até o dia 2 de junho para enviar o projeto de lei para ser votado antes do recesso de julho. Após o envio do texto para o Legislativo, os parlamentares ainda poderão apresentar emendas antes do pleito. Com a aprovação da LDO, inicia-se o processo para a construção da LOA (Lei Orçamentária Anual).

Ainda no mesmo evento, Riedel opina sobre os rumores de que sua colega de sigla, a senadora Tereza Cristina, possa substituir Flávio Bolsonaro (PL) na corrida para o Palácio da Alvorada. O governador considera precoce este tipo de análise. “A gente vai ter daqui até julho para essa tomada de decisão. Hoje o pré-candidato é o Flávio Bolsonaro, do partido do qual a gente está coligado nessa convergência política aqui no Estado”.

O gestor considera natural os boatos e análises de todo tipo de conjuntura política neste momento de pré-campanha. “A gente tem um posicionamento claro na centro-direita, são lideranças que estão discutindo a todo momento. Hoje o pré-candidato é o Flávio Bolsonaro, a Tereza tem total condição de assumir qualquer desafio na vida pública dela, pelo que ela já fez e entregou”.

A possibilidade de Tereza substituir Flávio Bolsonaro se deu após o vazamento de uma conversa do pré-candidato com o empresário Daniel Vorcaro. Antes disso, a senadora era cotada para ser vice de Flávio caso a campanha eleitoral se consolidasse.

Por Lucas Artur, Danielly Carvalho