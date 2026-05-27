MS terá tempo firme e temperaturas em elevação na quarta-feira (27)

Estado terá dia de sol entre nuvens, baixa umidade do ar e temperaturas em elevação, segundo previsão meteorológica

A última semana de maio será marcada pelo enfraquecimento da massa de ar polar em Mato Grosso do Sul, com elevação gradual das temperaturas e predomínio de tempo seco, segundo previsão do Climatempo. Não há previsão de chuvas generalizadas no Estado.

De acordo com o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o sol deve predominar ao longo dos dias, embora algumas áreas ainda registrem nebulosidade após a sequência de dias frios.

As temperaturas máximas podem variar entre 27°C e 33°C, principalmente nas regiões pantaneira, norte, bolsão e sudoeste. Já a umidade relativa do ar deve permanecer baixa durante as tardes, com índices entre 30% e 45%.

No sul do Estado, as temperaturas seguem mais amenas, com mínimas entre 15°C e 18°C, influenciadas pela passagem de uma nova frente fria.

Ao longo da semana, a tendência é de maior abertura de sol, especialmente entre quarta-feira (27) e quinta-feira (28). Ainda assim, a combinação entre a frente fria e a passagem de cavados atmosféricos não descarta a ocorrência de pancadas isoladas de chuva, sobretudo no extremo sul do Estado.

Os ventos devem variar entre os quadrantes leste e sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas superiores a 50 km/h.

Previsão por regiões:

– Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: mínimas entre 15°C e 18°C e máximas entre 24°C e 28°C.

– Pantaneira e Sudoeste: mínimas entre 17°C e 22°C e máximas entre 28°C e 33°C.

– Bolsão, Norte e Leste: mínimas entre 17°C e 21°C e máximas entre 28°C e 33°C.

– Campo Grande (Capital): Mínimas entre 18-20°C e máximas entre 27-29°C.

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