Funsat disponibiliza 1.462 vagas de emprego nesta segunda-feira (4)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) começa a semana com 1.462 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (4), em Campo Grande, com oportunidades distribuídas em diferentes áreas e níveis de experiência.

Entre os destaques do painel estão vagas para atendente de lojas e mercados (62), consultor de vendas (13), costureira em geral (14), frentista (15), motorista de caminhão (5) e professor de educação física no ensino superior (1).

Para quem busca o primeiro emprego ou recolocação, há oportunidades sem exigência de experiência, como auxiliar de padeiro (71), repositor de mercadorias (56) e operador de processo de produção (14).

Também há vagas destinadas a PCD pessoas com deficiência (), nas funções de ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, empacotador à mão e repositor de mercadorias.

Serviço: para concorrer, é necessário manter o cadastro atualizado na Funsat. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na sede (Rua 14 de Julho, 992), e até as 13h no Polo Moreninhas (Rua Anacá, 699).