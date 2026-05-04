Sol entre nuvens e chance de chuva marcam a segunda-feira em MS

A segunda-feira (4) deve ser marcada por tempo típico de outono em Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens, elevação gradual das temperaturas ao longo do dia e possibilidade de pancadas isoladas de chuva, especialmente no período da tarde. A combinação de calor e umidade, somada à influência residual de instabilidades recentes, favorece a formação de nuvens carregadas em pontos isolados do estado, embora não haja previsão de temporais generalizados.

Nas diferentes regiões sul-mato-grossenses, as temperaturas seguem dentro do padrão esperado para o início de maio, com manhãs mais amenas e tardes relativamente quentes. Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 18°C e 30°C, enquanto em Três Lagoas a mínima prevista é de 20°C e a máxima pode chegar a 31°C. No norte do estado, em Coxim, a previsão indica mínima de 21°C e máxima de 32°C, cenário semelhante ao de Sonora, onde os termômetros devem oscilar entre 21°C e 31°C.

Já na região sul, em Dourados, a temperatura deve variar entre 19°C e 29°C, enquanto em Ponta Porã a mínima também fica em 18°C, com máxima de 28°C. No Pantanal, em Corumbá, o calor será mais intenso, com mínima de 22°C e máxima de 33°C, mesma mínima registrada em Porto Murtinho, onde a máxima deve atingir 32°C. Em áreas turísticas como Bonito, a previsão é de 19°C pela manhã e até 28°C à tarde, enquanto em Chapadão do Sul os termômetros devem marcar entre 20°C e 30°C.

Apesar da presença de nuvens e da possibilidade de chuva rápida e mal distribuída, não há indicativo de queda acentuada nas temperaturas neste início de semana. A tendência é de manutenção do calor moderado durante as tardes, com mudanças mais significativas previstas apenas para a segunda quinzena de maio, quando novas frentes frias podem avançar sobre o estado.

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