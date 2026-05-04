Prefeitura inaugura Complexo Esportivo no Santa Emília nesta segunda-feira (4)

A Prefeitura de Campo Grande inaugura nesta segunda-feira (4), às 18h, o Complexo Esportivo do Jardim Santa Emília, localizado na Rua Antônio Ignacio de Souza, 258. A entrega representa mais um avanço nas políticas públicas voltadas ao esporte e ao lazer, ampliando o acesso da população a espaços de qualidade, especialmente na região do Lagoa.

O novo complexo oferece uma estrutura completa, com dois ginásios de esportes, dois playgrounds, pista de caminhada, academia ao ar livre, academia rústica, pista de skate e espaços para jogos como dama e dominó. O local também conta com chuveiros, bebedouros e iluminação adequada para uso no período noturno.

Segundo o diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), Maicon Mommad, o espaço reforça a democratização do acesso ao esporte e ao lazer na Capital. “Esse complexo amplia as oportunidades para a população, especialmente na região do Lagoa, garantindo um ambiente de qualidade tanto para a prática esportiva quanto para o convívio social”, destacou.

A expectativa é de que o novo equipamento estimule a prática de atividades físicas e fortaleça a convivência comunitária. A proposta também inclui o desenvolvimento de projetos da Fundação no local, além de oferecer à população um espaço para lazer, encontros e atividades em família, principalmente no fim da tarde e aos finais de semana.

Ainda de acordo com o diretor-presidente, a entrega integra um conjunto de ações da gestão municipal voltadas à ampliação e qualificação dos espaços esportivos. Desde o ano passado, mais de 130 campos de futebol foram iluminados na cidade, além da construção de praças com quadras de areia, pistas de caminhada e academias ao ar livre.

Com a nova estrutura, a Prefeitura reforça o compromisso com a promoção da qualidade de vida, inclusão social e ampliação de oportunidades por meio do esporte, beneficiando diretamente moradores do Jardim Santa Emília e de toda a região do Lagoa.