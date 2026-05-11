Mulher é estuprada e mantida em cárcere privado após aceitar prato de comida, em Dourados

Na noite dde sábado (9), um homem, identificado como Cícero Julio da Silva, de 81 anos foi preso após estuprar e manter uma mulher de 38 anos em cárcere privado. O caso aconteceu em uma quitinete na rua Professora Antônia Cândido de Melo, no Bairro Jardim Água Boa, em Dourados, cidade a 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada no local quando uma vizinha escutou gritos de socorro e a ajudou e ligou para realizar a denúncia.

Ainda conforme o registro, os agentes chegaram na residência às 19h50, onde a vizinha reafirmou que constantemente escutava gritos de socorro na casa vizinha e suspeitava que a vítima era impedida de sair do local.

Ao baterem palma no local, Cicero saiu da residência com sinais de embriaguez e falando coisas sem sentido. Em determinado momento da abordagem, o autor pegou uma faca que estava no chão, e foi utilizado arma de choque para contê-lo. Ele foi imobilizado e preso.

A vítima era uma mulher em situação de rua. Conforme o relato, ela foi até o local quando o idoso ofereceu comida. Ela ficou em cárcere por quatro dias, sofrendo abuso e sendo ameaçada toda vez que tentava sair.

Durante os 4 dias de abuso, Cícero afirmava que mulher que se recusaram a ter relações sexuais merecisam “faca na barrida”. Diante das ameaças, ela manteve as relações mesmo não querendo.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados como cárcere privado, estupro e ameaça no contexto de violência contra a mulher. A vítima foi encaminhada para acolhimento social no município.