Segunda começa com chuva fraca e pode terminar com temporais isolados em MS

A segunda-feira (23) teve início com chuva leve em Campo Grande, cenário que deve se manter ao longo do dia com sol entre nuvens e aumento gradual da nebulosidade. As condições são típicas de verão, com previsão de pancadas de chuva que podem ganhar força de maneira isolada em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há risco de chuvas mais intensas em pontos específicos do Estado. Não estão descartadas tempestades acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, sobretudo onde as instabilidades atuarem de forma mais persistente.

A previsão indica que, nesses locais, os volumes de chuva podem ultrapassar entre 30 e 40 milímetros em um período de 24 horas. O fenômeno, no entanto, não deve ocorrer de forma generalizada, mas pode ser significativo onde se concentrar.

Os ventos predominam com velocidades entre 30 e 50 quilômetros por hora, podendo superar essa marca durante episódios de instabilidade mais forte.

Em relação às temperaturas, Campo Grande deve registrar máxima de 27°C. Em Dourados e Três Lagoas, os termômetros chegam aos 29°C. Corumbá pode alcançar 32°C, uma das maiores temperaturas previstas para o dia. Já Coxim e Paranaíba ficam em torno de 29°C, enquanto Aquidauana pode atingir 30°C.

A orientação é para que a população fique atenta às mudanças rápidas no tempo, principalmente no período da tarde e início da noite, quando as pancadas tendem a ser mais intensas.

