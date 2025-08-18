Atenção: Cras Dom Antônio e Guanandi atenderão apenas Cadastro Único nesta semana

A SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) informa que os atendimentos à população nos Cras Rosa Adri (Dom Antônio) e Guanandi estarão suspensos a partir de segunda-feira (18), para que as equipes concluam a mudança das unidades para novos prédios. No entanto, os usuários do território que precisarem do Cadastro Único continuarão sendo atendidos na unidade atual, localizada na Rua Lúcia dos Santos, 460 – Dom Antônio Barbosa. Este será o único serviço mantido durante a mudança, enquanto o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e os atendimentos com a equipe técnica ficarão suspensos.

Já os usuários do Cras Guanandi poderão procurar atendimento do Cadastro Único na Central do Cadastro Único (SAS), na Rua dos Barbosas, 321, bairro Amambaí; no Cras Aero Rancho, na Rua Globo de Ouro, 862, Aero Rancho IV; ou na unidade antiga do Cras Dom Antônio, na Rua Lúcia dos Santos, 460.

Todos os demais serviços estarão suspensos durante o período.

As unidades retomam o atendimento ao público a partir de 25 de agosto, em novos endereços, no horário normal, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30. O novo prédio do Cras Dom Antônio (Rosa Adri) ficará na Rua Maria Del Horno Samper, 247, Bairro Parque do Sol, e o Cras Guanandi será transferido para a Rua Arapuá, 254, Bairro Guanandi.

Segundo a Secretaria, o objetivo das mudanças é melhorar o atendimento à população, ampliar a oferta de serviços e proporcionar um ambiente moderno e acessível para os usuários da Rede de Assistência Social do município.

As unidades oferecem serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e a inserção e atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

A Secretaria lembra que, neste ano, a Prefeitura de Campo Grande já entregou a revitalização do Cras Canguru e a reforma completa do Cras Vila Gaúcha. Os Cras são unidades públicas do Sistema Único de Assistência Social, vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e à Superintendência de Proteção Social Básica, sendo a porta de entrada para a rede socioassistencial.

Estão localizados prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social e têm como objetivos prevenir situações de risco, fortalecer os vínculos familiares e comunitários e promover o acesso a direitos e serviços.