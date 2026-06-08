Funsat abre a semana com 1.378 vagas nesta segunda-feira (08)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) inicia a semana com 1.378 vagas de emprego disponíveis em Campo Grande. As oportunidades são oferecidas por 158 empresas e contemplam 129 profissões diferentes, com atendimentos retomados nesta segunda-feira (8), das 7h às 13h.

Entre as vagas anunciadas estão acabador de mármore e granito (5 postos), armador de ferros (4), auxiliar de cozinha (17), conferente de notas fiscais (4), leiturista (5), operador de caldeira (5) e pedreiro (23).

Para quem busca uma oportunidade sem experiência anterior, o painel reúne 972 vagas de perfil aberto, modalidade em que as empresas oferecem treinamento remunerado aos candidatos selecionados. Nessa relação aparecem vagas para atendente de lanchonete (20 postos), caseiro (3), motorista de caminhão (6), operador de processo de produção (14) e vendedor interno (4).

O público PCD (Pessoa com Deficiência) conta com 57 vagas exclusivas. São 50 oportunidades para auxiliar de confecção, quatro para repositor de mercadorias, duas para empacotador à mão e uma para auxiliar de limpeza.

As vagas podem ser consultadas na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, ou no Polo Moreninhas, localizado na Rua Anacá, 699.

Emprega CG terá mutirão com 500 vagas

No dia 17 de junho, a Funsat realiza uma edição do Emprega CG no Polo Moreninhas. O mutirão ofertará 500 vagas para funções como operador de telemarketing, repositor de mercadorias, operador de caixa, operador de loja, açougueiro, auxiliar de limpeza, ajudante de depósito, fiscal de prevenção de perdas, balconista de farmácia, perfumista e consultor de vendas.

As remunerações variam de um salário mínimo a R$ 3 mil.

Por Prefeitura de Campo Grande

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