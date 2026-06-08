Homem é preso após importunar mulher durante sessão de cinema em Campo Grande

Uma jovem de 26 anos, que teve sua identidade preservada, foi vítima de importunação sexual durante uma sessão de cinema em Campo Grande, na tarde deste domingo (7). O suspeito, um homem de 30 anos, acabou preso em flagrante logo após o ocorrido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem comprou um assento próximo ao da vítima e, já durante a exibição do filme, passou a fazer comentários de cunho sexual direcionados à jovem.

Em seguida, ele teria tocado na perna da mulher sem autorização. A vítima pediu que o suspeito se afastasse e após isso, o homem teria se aproximado de outras mulheres que também estavam na sala.

Ainda conforme o relato da vítima, o grupo ficou constrangido com o comportamento do suspeito. O homem deixou o local, mas foi localizado e preso em flagrante.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram