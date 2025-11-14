Veja as ruas que ficarão interditadas neste fim de semana em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que, entre os dias 14 e 16 de novembro de 2025, sexta-feira, sábado e domingo, diversas vias de Campo Grande estarão interditadas, total ou parcialmente, para a realização de eventos comunitários, religiosos e obras.

As interdições serão temporárias e devidamente sinalizadas, com o objetivo de garantir a segurança de pedestres e condutores que circularem pelas regiões afetadas.

A Agetran orienta que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, se possível, evitem os trechos interditados durante os horários programados, buscando rotas alternativas. A colaboração da população é fundamental para manter a fluidez do trânsito e evitar transtornos.

Sexta-feira – 14 de novembro de 2025

07h às 17h: Rua Dulcimar Martins Galvão e Rua Antonio Barbosa de Souza – Evento Comunitário Social;

18h às 20h: Rua Afropulga entre as ruas Joaquim Seco Tomé e Luiz Carlos Petengil – Evento Religioso;

19h às 23h: Rua Afropulga entre as ruas Joaquim Seco Tomé e Luiz Carlos Petengil – Evento Religioso;

09h às 23h (também nos dias 15 e 16): Rua Alberto Torres entre as ruas Dr. Jair Garcia e Felipe dos Santos – Evento Religioso;

Sábado – 15 de novembro de 2025

06h às 18h: Rua Espírito Santo nº 795 entre as ruas Manoel Inácio e Antonio Maria Coelho – Obra de Montagem de Grua;

07h às 22h: Em frente à praça entre as ruas Tabauna e Jandaira – Festa da Primavera;

13h às 17h30: Rua Américo entre as ruas Bangu e Flamengo – Evento Religioso;

16h às 23h: Rua Marechal Câmara entre as ruas São Basílio e Santo Aleixo – Evento Religioso;

15h às 22h30 (também no dia 16): Rua Nazaré entre as ruas Frei Caneca e Pinheiro Machado – Evento Religioso;

09h às 23h (continuação): Rua Alberto Torres entre as ruas Dr. Jair Garcia e Felipe dos Santos – Evento Religioso;

Domingo – 16 de novembro de 2025

07h às 17h: Rua Beijamin Constant entre as ruas José Bonifácio e Avenida Tamandaré – Evento Religioso;

15h às 22h30 (continuação): Rua Nazaré entre as ruas Frei Caneca e Pinheiro Machado – Evento Religioso;

09h às 23h (continuação): Rua Alberto Torres entre as ruas Dr. Jair Garcia e Felipe dos Santos – Evento Religioso.

