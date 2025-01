Mato Grosso do Sul e Amambay assinam acordo de cooperação cultural

Governador paraguaio também apresentou alternativas para Rota Biocênica

O governador do Departamento de Amambay, do Paraguai, Juan Silvino Acosta esteve em Campo Grande nessa terça-feira (28), onde se reuniu com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) para assinar o acordo de intercâmbio, visando o desenvolvimento de projetos culturais. A integração cultural abrangerá a área da música, dança e artes, trazendo artistas do Paraguai para o Brasil e também oportunizando para que brasileiros possam aprender no país vizinho.

Durante assinatura de formalização do acordo, Juan Silvino Acosta, se declarou um apreciador da cultura sul-mato-grossense, parecida com a do estado do Amambay.

O governador Eduardo Riedel, destacou o acordo vai integrar ainda mais as culturas sul-mato-grossenses e paraguaia, que historicamente já são intensas e integradas. “A nossa cultura sul-mato-grossense se deve muito ao Paraguai, seja na música e nos hábitos. Tudo que construímos no Estado nós temos como referência. Para Mato Grosso do Sul é muito importante formalizar esta parceria”, afirmou.

Ao Jornal O Estado, o governado Juan Silvino, também comentou sobre a proposta para que Mato Grosso do Sul e Amambay assinem o termo de Estado Irmão, que incluirá pontos de parceria nas áreas da Saúde, Segurança, Educação, Tecnologia e ainda a inclusão de Amambay como um das alternativas na Rota Bioceânica. “Muito se fala de Carmelo Peralta e Porto Murtinho, mas temos a saída de Pedro Juan Caballero, Concepción que também são rotas alternativas e que vêm avançando nesse trabalho em conjunto”.

Ainda segundo Juan, departamentos do Chaco Paraguaio estão entusiasmados com as mudanças proporcionadas pela Rota Bioceânica, “queremos nosso estado também como parte da Rota”.

Na área da Educação, expectativa é que os estudantes de ambos os países possam fazer intercâmbio para explorar o máximo de tecnologia. O governador paraguaio ressaltou ainda as perspectivas do encontro com o governador Eduardo Riedel. “Levo de bom a abertura que tem o governador, a gente já vem trabalhando junto na questão de Segurança e policiamento, especialmente a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e a Polícia Nacional do Paraguai, porque a criminalidade não tem fronteira, logo é necessária uma comunicação fluída entre os dois países para poder combatê-la. Espero que a gente venha estreitar mais essa amizade.

A apresentação do Estado Irmão será analisado na parte burocrática. Já para o acordo assinado de integração cultural, as Secretarias da Cultura de ambos os estados ficarão responsáveis pela regulamentação e realização de eventos.

Lei da Maquila

O governador do Departamento de Amambay deve vir a Mato Grosso do Sul nos próximos meses, apresentar as potencialidades de investimentos no Paraguai, abraçado por indústrias brasileiras que já investem nos estados do país vizinho.

“Vamos explicar a vantagem de ter impostos mais baixos, energia mais baixa, pois já temos muito brasileiros que tem indústria no país e queremos apresentar para estrangeiros que querem investir no nosso estado”. Ele deu como exemplo uma fábrica brasileira de seringa, que é uma das maiores da América Latina, estabelecida no Paraguai, a SR Productos para la Salud S.A.

No mês de fevereiro uma Comitiva Paraguaia irá apresentar a Lei da Maquila em São Paulo e Juan Salvino espera conversar com Riedel mais uma vez, para que Mato Grosso do Sul também possa conhecer as potencialidades.

Seminário Rota Bioceânica

Ao fim da reunião entre os governadores do Mato Grosso do Sul e Amambay, Eduardo Riedel convidou Juan Silvino para o 6º Foro de los Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceânico, que reunirá autoridades regionais brasileiras, argentinas, chilenas e paraguaias em Campo Grande, entre os dias 18 e 20 de fevereiro para discutir as diversas demandas e oportunidades que advirão da Rota Bioceânica.

Por Carol Chaves