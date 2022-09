Após briga com colega de trabalho, homem tem faca cravada na nuca

Um homem de 33 anos teve uma faca cravada em sua nuca na noite de ontem (19), por um colega de trabalho, após uma discussão próximo a uma conveniência, no município de Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital da cidade e o autor do crime não foi localizado.

Segundo a ocorrência, a briga começou por volta das 21h50, quando os homens passaram a brigar próximo a uma conveniência na região central do município. Ambos entraram em discussão, quando o autor pegou uma faca e desferiu nas costas da vítima, atingindo a região da nuca.

Desesperado, ferido, o homem correu pelas ruas pedindo socorro com a faca cravada na nuca. A vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao hospital da cidade. Até o momento não se sabe o seu estado de saúde.

Após informações do crime, equipes da Polícia Militar realizaram bloqueios pelos bairros da cidade, mas sem sucesso na localização do suspeito.

