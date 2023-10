Moradores deparam com caixa eletrônico pegando fogo em agência bancária

Uma agência bancária do Bradesco da cidade de Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande, pegou fogo na noite de ontem (15). As chamas foram vistas a quilômetros de distância, assustando os moradores da pacata cidade.

Segundo informações apuradas pelo site Teresense News, ninguém ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas no local.

As chamas foram controladas e a Polícia Civil já abriu uma investigação.

