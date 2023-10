Fora de casa, o Corumbaense vence o Náutico de virada na estreia do Estadual série B

No retorno do futebol Sul-Mato-Grossense o Corumbaense fora de casa, venceu o Náutico de virada, por 2 a 1, na tarde de ontem (15), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. A partida foi válida pela primeira rodada do Campeonato Estadual Série B.

Quem abriu o placar do jogo foi Theo aos 41 minutos. O camisa 7 pegou o rebote da cobrança de pênalti, perdido por Lucas Caetano, onde o goleiro Zé Augusto fez uma linda cobrança. A bola sobrou para o meio campista, que empurrou a bola para o fundo das redes. Náutico 1 a 0.

No segundo tempo, o Galo Carijó do Pantanal conseguiu buscar o resultado. Em cobrança de escanteio, o zagueiro Gabriel se posicionou bem na área e cabeceou no fundo das redes, empatou a partida. 1 a 1.

A virada não demorou muito. Aos 31 minutos da etapa final, o sistema defensivo do Náutico falhou e Juliani mandou a bola de cobertura em cima do goleiro Marco Ant^nio, explodindo a torcida visitante e virando a partida. 2 a 1

No próximo sábado (21), o Corumbaense recebe no Arthur Marinho, o Águia Negra, às 16h. Já o Náutico enfrenta o União/ABC, no Jacques da Luz, no domingo, às 15h.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.