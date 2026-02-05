Evento com presença de Boulos acontece nesta quarta na 14 julho

Bloquinho de Carnaval TropiCampão começa às 18h

Nesta quinta-feira (05), acontece o bloquinho de carnaval idealizado pela deputada federal Camila Jara (PT) na rua 14 de julho, em Campo Grande. A via ficará interditada durante a tarde e noite de hoje devido ao evento.

A celebração é uma das primeiras a celebrar o carnaval na cidade e também marca a comemoração do aniversário da deputada, que faz 30 anos no dia 10 de fevereiro. O ministro da SGPR (Secretaria-Geral da Presidência da República) Guilherme Boulos, que está na Capital, também comparecerá ao evento.

O vereador, Jean Ferreira (PT) também idealiza o evento no centro da cidade. A concentração ocorre a partir das 18h na Rua 14 de Julho, no trecho entre as ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju, reunindo foliões em uma programação voltada à música brasileira e à ocupação cultural do espaço público.

Os motoristas e pedestres devem ficar atentos a interdição no local. Conforme comunicado pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) nesta quarta, a rua 14 de julho fica interditada no trecho onde o bloco ocorre, da 12h até às 0h.

Como rota alternativa, a agetran informa que os motoristas podem utilizar a rua Maracaju e orienta os condutores a redobrarem a atenção à sinalização, respeitar os desvios e planejar seus deslocamentos com antecedência para garantir a segurança no trânsito.

Visita de Boulos

O Ministro de Estado esteve mais cedo em reunião com integrantes do fórum foi realizada nesta quinta-feira (5), como parte da programação do Governo do Brasil na Rua na Capital.

“Quando a gente decidiu fazer o Governo do Brasil na Rua, não era só para trazer as políticas públicas do governo federal e fazer plenárias, mas para poder escutar as demandas dos movimentos sociais, ver a realidade de perto e encaminhar soluções, como aqui no calor de Campo Grande” destacou o ministro.

Os fóruns, implantados em todos os estados e no Distrito Federal com apoio da SGPR, têm a função de estimular e organizar a participação social na formulação de políticas públicas do governo federal. Os espaços são formados por movimentos sociais, redes e organizações da sociedade civil.

Dando continuidade à agenda do programa Governo do Brasil na Rua, em Campo Grande, o ministro visitou ainda nesta quinta-feira (5) a ocupação Cidade dos Anjos.

“Sei que tem outras ocupações, mas não vamos conseguir ir em todas hoje. Mas se houver necessidade de visitar, de fazer reunião em Brasília, nós vamos fazer, porque esse é o papel da Secretaria-Geral e o compromisso assumido em publico com vocês aqui hoje”, afirmou Boulos.

O ministro também mencionou iniciativas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltadas à regularização fundiária e à habitação. “A demanda é regularização? Tem o programa Periferia Viva. É construção de moradia? Tem o programa Minha Casa Minha Vida”, lembrou o titular da Secretaria-Geral da Presidência da República.

