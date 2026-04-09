Homem é preso após abusar de enteada e suas filhas, além de produzir pornografia infantil, em Campo Grande

Foi cumprido, na manhã de hoje (9), mandados de prisão e de busca e apreensão, no bairro Bonança, em Campo Grande, contra um homem de 52 anos, que não teve suas informações divulgadas, como desdobramento de investigação que apurou graves crimes contra menores. A ação foi realizada pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Conforme apurado, o investigado foi responsável pelo abuso sexual de sua enteada quando ela ainda era menor. Posteriormente, nos anos seguintes, o mesmo indivíduo também abusou sexualmente das filhas dessa vítima, que na época dos fatos tinham 12 e 10 anos de idade. Em um dos episódios, o autor ofereceu à criança quantia em dinheiro para que ela gravasse vídeos íntimos.

Durante as investigações, as vítimas prestaram depoimento especial, confirmando os abusos. Também foram relatadas tentativas de exibição de conteúdo pornográfico pelo autor às crianças, além de aproximações físicas indevidas dirigidas a outras crianças que residiam no mesmo local.

No cumprimento dos mandados expedidos pela autoridade judicial, foram apreendidos o aparelho celular e um notebook de propriedade do investigado, que serão encaminhados para perícia. O homem foi preso preventivamente pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de pornografia infanto-juvenil, com as providências legais cabíveis em curso.

A DEPCA informa ainda que o Conselho Tutelar foi comunicado e as medidas de proteção às vítimas foram acionadas