Fumacê percorre quatro bairros da Capital nesta segunda; veja quais são

Borrifação será feita das 16h às 22h em áreas com maior circulação do Aedes aegypti

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, será aplicado nesta segunda-feira (24) em quatro bairros de Campo Grande: Los Angeles, Jardim Centro Oeste, Nova Lima e Coronel Antonino. As equipes do Controle de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde farão o trajeto entre 16h e 22h.

Confira as ruas:

Moradores dessas regiões são orientados a manter portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos para que o inseticida alcance os pontos onde os mosquitos costumam se concentrar. A operação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, que dificultam a dispersão do produto.

