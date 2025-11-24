Mulher perde R$30 mil após cair em golpe que usou nome de advogada e de “promotor” na Capital

Criminosos se passaram por profissionais do Direito e convenceram a vítima a fazer empréstimo e transferência

Uma mulher de 38 anos, moradora de Campo Grande perdeu R$30 mil após cair em um golpe aplicado por estelionatários que se passaram por sua advogada e por um suposto promotor. Segundo o registro policial, a vítima recebeu mensagem pelo WhatsApp com a foto e o número idênticos aos da profissional que a representa em um processo judicial.

Na conversa, os golpistas afirmaram que a ação da vítima estaria “em fase de liberação” e que já teria sido enviada à “Promotoria do Superior Tribunal de Justiça” para finalização. Eles solicitaram dados bancários sob o pretexto de depositar o valor da causa.

Na sequência, um homem que se apresentou como promotor entrou em contato dizendo que faria o pagamento da ação. Ele orientou a vítima a acessar o aplicativo do banco, contratar um empréstimo e, depois, transferir o dinheiro para contas indicadas pelos criminosos. A justificativa apresentada era de que seria necessário repassar uma quantia alta para auditoria antes da liberação final do processo.

Sem perceber o golpe, a mulher fez uma transferência de R$30 mil por meio de aplicativo de pagamentos. Após a operação, desconfiou das exigências e percebeu ter sido enganada.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Centro) e será investigada.

Como evitar golpes semelhantes:

Confirme a identidade antes de qualquer ação

Sempre ligue para o número oficial do advogado ou órgão mencionado. Golpistas conseguem clonar fotos e nomes no WhatsApp.



Desconfie de pedidos de empréstimo

Profissionais do Direito e órgãos públicos não solicitam que a vítima contraia empréstimos ou faça transferências em nome de processos.



Nunca envie dados bancários sem verificação

Agência, conta e CPF não devem ser repassados por mensagem sem confirmação direta com o responsável



Cuidado com discursos de urgência

Pressão para agir rapidamente é uma tática comum usada por criminosos.



Procure canais oficiais

Liberações de valores e comunicações judiciais não são feitas por WhatsApp; verifique sempre pelos sites e telefones institucionais.



Em caso de dúvida, pare e peça ajuda

Interrompa a conversa e procure um advogado de confiança ou a própria polícia.

