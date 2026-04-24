Fumacê percorre cinco bairros nesta sexta-feira (24)

O combate ao mosquito Aedes aegypti será intensificado nesta sexta-feira (24) em cinco bairros de Campo Grande: Tijuca, São Conrado, Guanandi, Nova Lima e Coronel Antonino.

As ações serão realizadas por equipes da GCEV (Gerência de Controle de Endemias Vetoriais), da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), entre 16h e 22h, com aplicação de inseticida por meio do UBV, conhecido como fumacê.

A orientação é para que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance os locais onde os mosquitos costumam se abrigar.

O serviço pode ser suspenso ou adiado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que comprometem a eficácia da aplicação.

O inseticida atua principalmente contra mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. Ainda assim, a aplicação é feita de forma controlada para evitar impacto em outras espécies.

Confira o itinerário: