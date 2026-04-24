Ginástica Artística marca fim de semana dos Jogos Escolares

A energia da juventude, a disciplina do treinamento e a busca por superação ganham forma e precisão neste fim de semana, quando a ginástica artística entra em cena na 38ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande. Nos dias 25 e 26 de abril, o CEFAT Rose Rocha (Centro de Formação de Atletas da Ginástica Artística) recebe as disputas da modalidade, reunindo ginastas de 12 a 17 anos.

A programação começa no sábado (25), a partir das 7h30, com o treino de pódio, momento essencial para adaptação dos atletas aos aparelhos e ao ambiente competitivo. No domingo (26), também a partir das 7h30, ocorre a abertura oficial, seguida do aquecimento e início dos rodízios.

Esta etapa de modalidades individuais dos Jogos Escolares de Campo Grande também cumpre papel estratégico ao servir como seletiva para os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. Dividida em duas categorias, A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos), nos naipes masculino e feminino, a competição se consolida como um celeiro de talentos.

A competição contará com a participação de oito ginastas na categoria A, sendo seis no masculino e duas no feminino, e, 17 atletas no feminino da categoria B. As disputas prometem alto nível técnico e grande envolvimento dos participantes.

No feminino, as provas incluem solo, salto, paralelas assimétricas e trave. Já no masculino, os atletas competem no solo, salto, barra fixa, argolas, paralelas simétricas e cavalo com alça.

De acordo com o gerente da Gerência de Organização de Eventos da Funesp, Júlio Marcio Sandim, a competição vai além do resultado esportivo. “A perspectiva é proporcionar às crianças e adolescentes das escolas a participação em uma competição de nível elevado, oferecendo a oportunidade de integrar a seleção de Campo Grande nos Jogos da Juventude e, quem sabe, nos representar em âmbito nacional”, destaca.

Mais do que medalhas, o evento reforça valores como disciplina, dedicação e espírito esportivo, incentivando a prática no ambiente escolar e abrindo portas para que novos atletas representem Campo Grande em competições estaduais e nacionais.