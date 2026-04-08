Fumacê percorre cinco bairros da capital nesta quarta (08)

O combate ao mosquito Aedes aegypti será reforçado nesta quarta-feira (8) em cinco bairros de Campo Grande: Caiçara, Leblon, Alves Pereira, Pioneiros e Centenário.
As equipes da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) vão atuar das 16h às 22h com o uso do UBV pesado, conhecido como fumacê.
Para aumentar a eficácia do inseticida, a orientação é que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance os locais onde os mosquitos costumam se esconder.
A ação pode ser adiada ou suspensa em caso de chuva, vento forte ou neblina, já que essas condições dificultam a aplicação.
O inseticida atua principalmente contra os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.
Confira o itinerário: