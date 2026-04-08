Jogos Escolares entram em nova fase com disputas individuais

Campo Grande entra em ritmo de competição a partir desta quarta-feira (9), com o início das disputas individuais da 38ª edição dos Jogos Escolares.

Mais de 500 atletas, com idades entre 12 e 17 anos, participam das provas ao longo da semana, representando suas escolas e em busca de classificação para a etapa estadual.

Nesta fase, entram em cena modalidades como natação, tênis de mesa, vôlei de praia e karatê, com disputas realizadas em diferentes pontos da cidade.

Além das medalhas, os estudantes disputam vagas para os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, o que eleva o nível das competições e a expectativa por bons resultados.

O gerente da Gerência de Organização de Eventos da Funesp, Júlio Marcio Sandim, destaca o clima entre os participantes. “Nesta sequência da competição esperamos grandes disputas, com atletas empenhados em representar suas escolas e buscar classificação para a próxima etapa”, afirmou.

A competição é dividida nas categorias A, para atletas de 15 a 17 anos, e B, para estudantes de 12 a 14 anos, nos naipes masculino e feminino.

Mais do que a disputa, os Jogos Escolares reforçam o incentivo ao esporte entre os jovens e se consolidam como uma das principais portas de entrada para novos talentos em Campo Grande.

Serviço

A programação começa com a natação, nos dias 9 e 10 de abril, a partir das 18h30, no Rádio Clube Cidade.

O tênis de mesa será realizado no dia 11, a partir das 12h30, e no dia 12, com início às 8h, na Academia Speed Pong.

O vôlei de praia acontece entre os dias 10 e 12 de abril, sempre a partir das 7h, na Praça Belmar Fidalgo.

Já o karatê será disputado no dia 11, a partir das 7h, na Academia Team Arani Elite.

Por Prefeitura de Campo Grande