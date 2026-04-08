Senac leva debates sobre inovação, turismo e inteligência artificial à 86ª Expogrande

Instituição participa da feira entre 10 e 13 de abril com apresentação de projetos e rodas de conversa

A 86ª edição da Expogrande, realizada de 9 a 19 de abril em Campo Grande, tem como tema “O futuro do agro está aqui” e reforça o foco em inovação no setor. Dentro dessa proposta, o Senac MS participa da programação entre os dias 10 e 13 de abril com atividades voltadas à tecnologia, turismo e soluções aplicadas ao agronegócio.

A instituição apresenta projetos desenvolvidos por alunos em processo de pré-incubação, construídos a partir de demandas reais de empresas e organizações. As propostas são pensadas para aplicação prática e possibilidade de implementação imediata.

Entre os exemplos está o desenvolvimento de uma plataforma para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), elaborada a partir de necessidades operacionais identificadas no serviço. A iniciativa evidencia a integração entre formação profissional e solução de desafios concretos.

Outro eixo da participação envolve o turismo e as oportunidades ligadas à Rota Bioceânica, com discussão sobre integração regional e impactos econômicos ampliados do agronegócio.

“A ideia é levar estudantes, principalmente da área da tecnologia, especialistas e soluções como elo entre formação profissional e mercado. Aproximar quem desenvolve conhecimento de quem demanda inovação, com tecnologia, serviços e novas experiências”, afirma Gilka Trevisan, diretora de educação profissional do Senac.

A programação do Senac na feira inclui, no dia 10 de abril, apresentação sobre oportunidades de roteiro turístico internacional integrado à Rota Bioceânica. Nos dias 11 e 12, estão previstos Demo Days de projetos pré-incubados e da Fábrica de Software. No dia 13, haverá roda de conversa sobre inteligência artificial aplicada ao agronegócio e apresentação do Programa Centelha 3.

As atividades ocorrem no Parque de Exposições Laucídio Coelho, dentro da programação oficial da feira agropecuária.

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