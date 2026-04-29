Feira literária de Bonito lança edição de 10 anos na próxima segunda-feira (4)

Evento de apresentação será realizado no dia 4 de maio e abre comemorações de uma década da feira

A Flib (Feira Literária de Bonito) terá o lançamento oficial da sua 10ª edição realizado na próxima segunda-feira (4), em Bonito. A data marca o início das atividades da edição comemorativa, que celebra uma década do evento.

Criada em 2015, a Feira se consolidou como um dos principais encontros literários de Mato Grosso do Sul, reunindo escritores, leitores, educadores e representantes do mercado editorial. Ao longo dos anos, a feira ampliou a participação da comunidade escolar e passou a integrar o calendário oficial de eventos do estado.

Com o tema “Literatura: Linguagens, Histórias e Memórias”, a edição de 2026 deve manter ações voltadas à formação de leitores, como atividades com estudantes da rede pública, contação de histórias, apresentações culturais e o concurso de redação realizado em parceria com a educação municipal.

Em 2025, o evento registrou recorde de público, com mais de três mil crianças participantes, além da presença de autores, editoras e livreiros durante cinco dias de atividades.

Atrações já confirmadas

Entre os nomes já anunciados para a edição estão escritores de diferentes regiões do país, como Sérgio Vaz, Mariana Salomão Carrara, Daniel Munduruku, Oscar Nakasato e Ana Martins Marques, além de outros autores que participam de mesas, oficinas e encontros com o público.

Na programação cultural, uma das atrações confirmadas é o cantor Jorge Vercillo, com apresentação gratuita no dia 11 de julho. As demais atividades, incluindo debates, oficinas e sessões literárias, devem ser divulgadas nos próximos dias, nas redes sociais do evento, em @flibonito.

A edição comemorativa prestará homenagem à escritora Lygia Fagundes Telles e ao escritor e editor Luciano Serafim, que participou da feira em anos anteriores e morreu em 2025.

O lançamento será realizado às 19h, no Restaurante Espaço Jack, na Rua Cel. Nelson Felício dos Santos, 865, em Bonito. Durante o evento, devem ser apresentados detalhes iniciais da edição, que está prevista para ocorrer entre os dias 7 e 12 de julho, na Praça da Liberdade.

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