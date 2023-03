Com negociação frustrada, Choque é acionada para controlar rebelião

Durante o motim que provocou um incêndio na Penitenciária de Cassilândia, na tarde desta quarta-feira (22), houve uma negociação com os presos fracassada, para o fim da rebelião, intermediado pelo Delegado de Polícia Civil, Rodrigo de Freitas e o Capitão da Polícia Militar, Jonas.

Segundo a Rádio Patriarca, os presos recusaram a negociação. Agora, a Tropa de Choque da Polícia Militar chamada de Campo Grande deve chegar a noite no município para controlar a situação. Do lado de fora do presídio é possível ouvir barulhos, semelhantes a explosões.

Transferência de internos

Ainda de acordo com a rádio do interior de MS, um ônibus escolar da Secretaria Municipal de Educação se deslocou ao endereço para a retirada de presos da unidade que tenham “bom comportamento”, até a solução do problema. No local também foi acionado o Corpo de Bombeiros de municípios vizinhos.

Entenda o caso

Cerca de 40 presos iniciaram uma rebelião na Penitenciária de Cassilândia, distante 418 km de Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (22). De acordo com a Rádio Patriarca de Cassilândia, os presos atearam fogos em colchões e outros objetos e uma fumaça preta está saindo da unidade. Acesse também: Acidente entre duas carretas deixa três mortos e causa incêndio na BR-163