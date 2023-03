Acidente entre duas carretas deixa 2 mortos e causa incêndio na BR-163

Uma carreta bitrem colidiu com um caminhão baú na tarde desta quarta-feira (22), na BR-163 no km 39, próximo ao município de Eldorado, a 446 km de Campo Grande. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), existe um incêndio no local e provavelmente duas pessoas morreram.

Foi solicitada a intervenção do Corpo de Bombeiros para controlar o incêndio, permitindo, assim, o acesso à área. Como resultado, a via foi completamente fechada. Para contornar o bloqueio, é possível seguir por Iguatemi.

Nas imagens é possível ver que o veículo de carga está sendo consumido pelas chamas, enquanto diversos tambores de plástico estão espalhados pela estrada, inclusive um deles com sua carga exposta. Além disso, o compartimento de carga do veículo se encontra no meio da pista.

O trecho segue interditado e mais informações devem sair a qualquer momento.

