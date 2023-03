Motorista perde controle de caminhão e bate de frente contra árvore

Um caminhão com carga de pneus, conduzido por um homem de 36 anos, perdeu o controle da direção e bateu de frente contra uma árvore na tarde desta quarta-feira (22), na Avenida Gury Marques, próximo a Energisa. O motorista teve ferimentos leves e lesões no joelho.

Conforme apurado pela reportagem, o veículo seguia tranquilamente pela via, sentido bairro/centro, quando próximo da Energisa, perdeu a roda dianteira. Sem controle, o veículo foi em direção a uma árvore, onde bateu.

O motorista foi encaminhado para Santa Casa por conta das dores. Equipes do Corpo de Bombeiros com veículo de resgate estiveram no local. Acesse também: De rato a cheiro de carniça, Nova Lima não suporta mais lixo em terrenos

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba