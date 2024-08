Homem morre após carro capotar na MS-345

Homem identificado como José Aparecido Dias da Silva, de 41 anos, morreu na noite dessa quinta-feira (1), na MS-345, em Anastácio, distante 123 quilômetros, após o carro em que ele estava capotar na pista.

De acordo com as informações, os ocupantes do automóvel seguiam pela rodovia em um Ford Fiesta. Além de José, estavam no carro mais dois homens, que durante a capotagem, foram arremessados do veículo.

Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros que fez o resgate dos passageiros. Ambos foram encaminhados ao hospital em estado grave. O motorista morreu ainda no local.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada e investiga as causas do acidente. A vítima fatal e um dos passageiros eram moradores da Capital.

