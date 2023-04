Paixão de Cristo será encenada em espetáculos, em diversas regiões

Capital terá espetáculos religiosos em várias regiões. Veja e se emocione!

Há anos, a Paixão de Cristo é reproduzida nos cinemas e em encenações artísticas, em todo o Brasil, pelas comunidades religiosas, na Sexta-Feira Santa, que neste ano será dia 7 de abril. Em Campo Grande, não será diferente. No shopping Bosque dos Ipês, ocorre a partir das 19h, com apresentação da Orquestra Fontinele e, em seguida, às 19h30, a encenação começa, no Bosque Expo. Na Cidade da Páscoa, nos altos da avenida Afonso Pena, o espetáculo inicia às 19h, produzido pela companhia teatral “Senta que o Leão é Manso”, da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco). Já na comunidade São Pedro e São Paulo, região das Moreninhas 3, o teatro começa às 17h.

Para os cristãos, a Paixão de Cristo retrata os últimos dias de Jesus na Terra entre os homens, desde a última ceia, passando pelo momento em que é preso no Monte das Oliveiras, após receber o beijo de traição de Judas Iscariotes, até a hora de sua morte, pela crucificação. Muitos fiéis aguardam anualmente pelas encenações artísticas, que causam muita emoção a quem assiste.

Shopping Bosque dos Ipês Pelo segundo ano consecutivo, o shopping Bosque dos Ipês realiza a encenação de 50 minutos, com uma linguagem culta, para atrair todos os tipos de públicos. O diretor e ator principal, Edilton Ramos, dirige e interpreta Jesus desde 1979, e afirma que o espetáculo, já em seu 45º ano de apresentações, tem agradado muito. “Onde quer que a gente vá, lotamos ginásios, estádios e outros lugares. É um espetáculo que vale a pena ser visto”, destaca.

Na primeira edição, no shopping, o espetáculo reuniu mais de sete mil espectadores e arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos. Esse ano, as apresentações prometem ser ainda mais especiais, no Bosque Expo, com apresentação da Orquestra Fontinele e, logo depois, às 19h30, a encenação da Paixão de Cristo.

Com um elenco de 100 atores, entre figurantes e principais, a equipe preparou, para este ano, figurinos coloridos que, junto à iluminação, completam a magia do espetáculo. “Teremos peças novas, que darão uma certa exuberância a alguns personagens. A sequência do espetáculo continua a mesma, sem perder a qualidade.”

“Apesar de tantos anos com o espetáculo, a gente tem sempre aquela expectativa de fazer o melhor, para agradar. Temos a expectativa de chegar em cena, fazer o melhor, os nossos figurantes, técnicos, e sonoplastas trabalharam muito bem para entregarmos um espetáculo de qualidade”, descreve o diretor, sobre a expectativa para a apresentação ao público.

Cidade da Páscoa

Encenada pela companhia teatral “Senta que o Leão é Manso”, da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), a Cidade da Páscoa, nos altos da avenida Afonso Pena, levará para o público uma montagem com 40 atores, todos acadêmicos e egressos da Católica. A encenação será em dois grandes palcos, ligados por uma passarela. A cenografia é assinada pelo professor de Arquitetura e Urbanismo Alessandro Campos e a sonoplastia conta com apoio do Labcom (Laboratório de Comunicação).

Os grupos de dança “Ararazul” e “Coral”, também da universidade, participam da encenação em momentos especiais, que tem o apoio da Prefeitura de Campo Grande.

O diretor do grupo, Roberto Figueiredo, comenta que esse foi o maior desafio enfrentado em 40 anos de atividades da Cia. e afirma que os integrantes se dedicaram lindamente para a apresentação.

“Sem dúvida, é nosso maior desafio, nesses 40 anos de atividades. Em menos de 30 dias, recebemos o convite da prefeita Adriane Lopes, aceitamos e estamos entregando um espetáculo feito com muito amor. Foi lindo ver a dedicação dos integrantes do ‘Senta’, que se prepararam para contar uma história que todos nós conhecemos, do início ao fim, mas que ainda assim toca cada coração, de uma maneira muito especial”, revelou.

O figurino e maquiagem dos atores foram produzidos especialmente para o espetáculo. Desafiado a viver o personagem principal, o engenheiro civil egresso da Católica, Thiago Medina se sente honrado pelo papel.

É uma grande responsabilidade. Trata-se de ninguém menos do que a pessoa mais importante do cristianismo, então é uma honra poder representá-lo. Jesus viveu momentos de muita tristeza, mas manteve-se pacífico. A dificuldade maior é buscar transparecer essa serenidade, em meio a tantas dificuldades pelas quais ele passou”.

A encenação seguirá a mesma história da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. “Seguiremos a mesma história, contando a Via Dolorosa de Jesus, sua prisão, julgamento, calvário até a ressurreição. A mensagem maior é de renascimento, de comunhão entre os homens”, destacou o diretor.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Tradição no bairro das Moreninhas 3 há 30 anos, cerca de 30 jovens já estão ensaiando e se preparando há meses para a encenação, realizada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas. “É uma tradição passada pelos jovens de antigamente, que foi gerando frutos e formando novos atores”, explica a coordenadora da encenação da Paróquia Morena, Amanda Gomes, que contou que a maioria atuará pela

primeira vez, como é o caso do intérprete de Jesus.

“Estamos com boas expectativas, sonhando com esse momento, para que possamos passar para as pessoas o que foi a Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo”,afirma a coordenadora.

Antes da pandemia de covid19, a comunidade atraía cerca de cinco mil pessoas durante a encenação. Já no ano passado, apresentou uma queda, registrando a presença de 2,5 mil fiéis. “Para este ano, sendo o nosso segundo evento da Paixão de Cristo pós-pandemia, esperamos mais de três mil pessoas”, aguarda o diácono da Paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas, Valdeir Santana.

O diácono ainda contou que alguns figurinos estão em preparação na costureira e os atores encenam em cima de um caminhão, para uma melhor visibilidade do público. “Estamos preparando tudo com muito carinho”, garante.

Após a celebração da Paixão do Senhor, às 15h, os fiéis seguirão em procissão e darão início ao espetáculo teatral, às 17h, com a Via Sacra, na comunidade São Pedro e São Paulo.

SERVIÇO: No Bosque Expo, o ingresso é 1 kg de alimento não perecível ou agasalho. Na Cidade da Páscoa, a apresentação começa às 19h e é gratuita. Nas Moreninhas 3, a encenação é aberta às 15h, após a celebração da paixão do Senhor, na comunidade São Pedro e São Paulo, na rua Barreiras, 297.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

