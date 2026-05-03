Frete chega a 50% da venda nas exportações de pequenos negócios em MS

Remessas de até 30 quilos levam minerais de Campo Grande a mercados como Japão e Suíça, com prazo médio de 17 dias

Mesmo quando o frete consome metade do valor da venda, pequenas empresas de Mato Grosso do Sul seguem exportando. Em remessas de até 30 quilos, minerais partem de Campo Grande para destinos como Japão, Portugal, Suíça e Dubai.

Esse modelo de envio, baseado em cargas pequenas, tem sido uma alternativa para negócios fora da pauta tradicional do Estado, ainda concentrada em commodities como soja e carne. Na prática, a exportação ocorre em escala reduzida, com operações mais frequentes e custos proporcionalmente mais elevados.

A Bella Pedra Cristal, mineradora sediada em Campo Grande, está entre as empresas que adotaram esse formato. Desde 2023, a empresa envia minerais como quartzo, jaspe e calcita ao exterior, utilizando o serviço de remessas internacionais dos Correios.

“Enviamos pelos Correios até 30 kg. No próprio site consigo fazer a cotação. Depois, a caixa é coletada aqui na loja”, afirma a administradora Viviane Alves Rosa ao O Estado.

A facilidade na cotação e na coleta simplifica o processo, mas não elimina os principais entraves. “Por conta de valores e tempo de entrega”, resume. Segundo ela, o prazo médio para envios no serviço standard é de cerca de 17 dias.

O custo logístico é o principal fator de pressão. “Às vezes o valor do frete sai metade do valor da compra”, diz. Em alguns casos, o limite de peso também restringe a operação. “Se fosse uns 50 kg atenderia melhor.”

Apesar disso, a demanda externa sustenta as vendas. Os pedidos, em geral, são de menor volume, mas com maior valor agregado por unidade, o que viabiliza o envio mesmo com o frete elevado.

‘Minhas Exportações’

Nesse contexto, os Correios passaram a operar um novo modelo de exportação voltado ao envio de pequenas encomendas ao exterior. A proposta é concentrar etapas do processo e reduzir o tempo entre a postagem e a liberação das cargas.

A principal mudança está na adoção da plataforma Minhas Exportações, utilizada para a pré-postagem internacional. Por meio do sistema, as informações são enviadas à Receita Federal em até duas horas após o envio, antecipando a análise aduaneira.

A ferramenta também realiza a validação de dados e a geração automática dos documentos exigidos, o que reduz etapas manuais e a ocorrência de erros. Com isso, o atendimento nas agências passa a ser concluído em poucos minutos.

Além da pré-postagem, o ambiente reúne funcionalidades como simulador de preços e prazos, atualização de câmbio e acompanhamento do andamento das remessas. O sistema também permite o atendimento de exigências adicionais dos órgãos de fiscalização ao longo do processo.

O crescimento desse tipo de operação ocorre em paralelo à abertura de novos negócios no Estado. Em 2025, Mato Grosso do Sul registrou 69.387 empresas formalizadas, o maior número desde 2021. Desse total, 96% são de pequeno porte.

Apenas nos primeiros 15 dias de 2026, foram abertas 3.100 empresas, sendo 98% de micro e pequeno porte. Os microempreendedores individuais (MEIs) concentraram 87% dos registros.

Por Djeneffer Cordoba

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram