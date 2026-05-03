Jovem é executado com nove tiros em Três Lagoas; adolescente fica ferido

Um jovem de 19 anos, identificado como Pedro Augusto Otaviano dos Santos, conhecido como “Cabelinho”, foi executado com pelo menos nove disparos de arma de fogo na noite desse sábado (2), em Três Lagoas, cidade a de 327 quilômetros de Campo Grande. Um adolescente de 16 anos também foi atingido e ficou ferido.

O crime ocorreu em frente a uma residência na Rua Mário Elviro Mancine, no bairro São Jorge. Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncias de tiros na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram equipes do Corpo de Bombeiros prestando socorro ao adolescente baleado.

Durante o atendimento, os socorristas informaram que havia outra vítima a poucos metros dali. Pedro foi encontrado caído no portão da residência, já sem sinais vitais.

Segundo relato do adolescente, ele conversava com a vítima quando dois homens chegaram em uma motocicleta, possivelmente uma Titan 150 preta. Sem retirarem os capacetes, os suspeitos perguntaram por um morador identificado como “Léo”. Após receberem a resposta de que ele estava dentro da casa, um dos indivíduos sacou uma pistola e efetuou diversos disparos.

Pedro foi atingido por tiros no tórax, costas, virilha e mandíbula, morrendo ainda no local. Um dos disparos também atingiu o adolescente, que conseguiu correr para dentro da casa e se esconder até a fuga dos autores.

Após o ataque, o jovem saiu em busca de ajuda e encontrou a vítima já sem vida. A área foi isolada pela polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, sendo que um médico confirmou o óbito no local.

Equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram na cena do crime para os levantamentos iniciais. Foram recolhidos cerca de 10 cartuchos de calibre 9 milímetros, além de projéteis que serão analisados.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Três Lagoas. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal, e segue sob investigação para identificar os autores e a motivação do crime.

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