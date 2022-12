Queda do dólar supera 2% com desidratação da PEC da Gastança

Após iniciar a sessão sem uma clara tendência definida, o dólar se firmou no campo negativo frente ao real nesta terça-feira (20), com investidores de olho na tramitação da PEC da Gastança. Por volta das 13h20, a moeda americana depreciava 2,2%, a R$ 5,1850 na venda, com a mínima do dia em R$ 5,1760.

A perspectiva de uma desidratação da PEC na Câmara tem impulsionado o sentimento de maior apetite por risco dos agentes financeiros, com forte queda do dólar e alta da Bolsa.

“O mercado está reagindo a uma perspectiva de desidratação da PEC na Câmara”, disse à Reuters Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital. “Então vejo uma forte entrada de investidores tanto para bolsa como para renda fixa”, o que ajudava a impulsionar o real, acrescentou o especialista.

“Ainda temos juros muito atrativos e muito acima dos europeus, norte-americanos e do resto do mundo, então o investidor, sentindo algum nível de segurança e conforto, vem mesmo pra cá em busca de oportunidades”, completou Bergallo.

Na Bolsa de Valores brasileira, o índice Ibovespa volta a se descolar dos pares no exterior e registrava alta de 2,5%, aos 107.342 pontos.

Entre as maiores altas do dia, as varejistas têm um novo dia de destaque positivo, com ganhos de 7,6% da Via e do Magalu e de 7,3% da Americanas, com investidores aproveitando os preços considerados excessivamente depreciados após as quedas das últimas semanas.

Com informações da Folhapress, por Lucas Bonbana