Polícia Civil divulga imagens de homem que tentou matar ex-mulher na Capital

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) divulgou na manhã de hoje (27), informações sobre o paradeiro de Fairison de Souza Gauna, de 25 anos. Ele é acusado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, no último domingo, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande.

As delegadas Elaine Benicasa e Analu Ferraz, relataram em coletiva de imprensa detalhes sobre a tentativa de feminicídio. De acordo com as delegadas, no dia do crime, o autor rompeu a tornozeleira eletrônica em que usava e fugiu em seguida.

A vítima que foi atingida no tórax, passa bem, mas segue em observação na Santa Casa de Campo Grande, sem risco de vida.

Segundo a Polícia Civil, Fairison tem passagens por receptação, violência doméstica e tráfico de drogas. A arma utilizada no crime, calibre 32 foi apreendida e a Polícia Civil e as diligências continuam até o seu paradeiro.

“Muitas vezes eles se sentem coagidos com essa exposição, por isso estamos divulgando a suas imagens para a população; Ainda estamos em investigação e mesmo divulgando (a foto), daremos a continuidade em sua busca até ele se entregar”, disse a delegada Elaine Benicasa, durante a coletiva de imprensa.

O caso

A jovem de 29 anos, foi ferida a tiros no tórax, no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande, no último domingo. Segundo testemunhas, antes da chegada da polícia, o Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima até a Santa Casa de Campo Grande.

O autor dos disparos fugiu e segue sendo procurado.

Veja também:Feminicídio: mulher é perseguida e morta a facadas por companheiro em MS

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.