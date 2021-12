Flamengo encaminha acordo pelo técnico polonês Paulo Sousa

O Flamengo está próximo de anunciar Paulo Sousa como seu novo treinador. O português foi o escolhido pela direção do clube e agora tenta se desligar da seleção da Polônia. A cúpula do futebol rubro-negra está em Portugal desde o dia 18 de dezembro e se encontrou com diversos candidatos durante esse período de sabatinas.

Ex-jogador com passagem vitoriosa pela seleção portuguesa e por clubes da Itália, o técnico tem um contrato com gatilhos e teria seu acordo automaticamente renovado em caso de classificação à Copa do Qatar em 2022.

A vaga nesta fase das Eliminatórias já havia rendido uma prorrogação automática. Como o acordo é mais flexível quanto a um possível rompimento, o Fla entendeu que ele seria uma alternativa interessante e não descarta desembolsar um valor pela multa.

Cezary Kulesza, presidente da Associação Polonesa de Futebol (APF), foi às redes sociais informar que não libera o profissional, mas o Fla entende que o dirigente está apenas blefando para levar alguma vantagem financeira no distrato.

