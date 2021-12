Campo Grande e outras cidades de MS estão em alerta para baixa umidade

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou neste domingo (26), Campo Grande e outras 36 cidades em alerta para baixa umidade relativa do ar, variando entre 30% a 20% deixando risco à saúde e de incêndio florestais.

Além da Capital, também foram alertadas as cidades de Água Clara, Anaurilândia, Angélica, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Corguinho, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Inocência, Ivinhema, Jaraguari, Jateí, Naviraí e Nova Alvorada do Sul.

O alerta também vale para Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Taquarussu, Terenos e Três Lagoas.