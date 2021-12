Acidente mata idoso e passageiros ficam feridos na MS-141

O morador de Ivinhema David Pereira, 64, morreu no sábado (25), em um acidente envolvendo dois automóveis de passeio na MS-141, trecho que liga Ivinhema a Naviraí, a 3,5 quilômetros do perímetro urbano e a aproximadamente 366 quilômetros de Campo Grande.

A vítima conduzia um veículo VW/Parati, na companhia da esposa, quando houve a colisão frontal contra um Toyota/Corolla, ocupado por dois irmãos, o condutor e uma mulher, ainda tendo como passageiro uma criança, de 10 anos.

Segundo o site Ivi Notícias, amigos e familiares da vítima fatal informaram que David seguia para uma propriedade próximo ao acidente, ele e seu genro tinha uma criação de suínos, onde ele iria levar comida para os porco (lavagem) quando aconteceu a fatalidade, sendo que a lavagem espalhou em todo veiculo e as proximidades do acidente.

Com a violência do impacto, o corpo de David Pereira foi parar no porta-malas da Parati e o idoso faleceu na hora. A mulher e a criança do outro veículo envolvido na batida tiveram lesões leves e escoriações pelo corpo, ambas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Municipal de Ivinhema por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares.