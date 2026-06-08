Festa Junina de Dourados reúne mais de 30 mil pessoas e tem grande público no show de João Bosco & Vinícius

Evento teve três dias de programação no Centro de Convenções Antônio Tonnani e atraiu famílias com comidas típicas, shows e atrações variadas

A 47ª Festa Junina de Dourados levou mais de 30 mil pessoas ao Centro de Convenções Antônio Tonnani durante os três dias de festa.

O domingo foi o dia mais cheio, com o espaço lotado de famílias aproveitando as comidas típicas, o parque de diversões e o show da dupla João Bosco & Vinícius, que teve o maior público do evento.

A decoração também chamou atenção, com um trabalho feito pela Secretaria Municipal de Cultura, envolvendo a secretária Gisella Melo e a primeira-dama Patrícia Leite.

A segurança contou com apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar, agentes de trânsito, Corpo de Bombeiros e Samu, que atuaram durante toda a programação.

Quem passou pelo evento comentou a boa organização e o clima tranquilo. A Secretaria de Cultura disse que a estrutura foi ampliada neste ano para receber melhor o público e os comerciantes.

O vice-governador José Carlos Barbosinha elogiou o evento e destacou o clima familiar, além das atrações e da organização.

Já o prefeito Marçal Filho falou sobre parcerias e afirmou que a gestão segue focada em obras e melhorias na cidade. Segundo ele, cerca de 35 projetos estão em andamento em áreas como saúde, educação, infraestrutura e cultura.

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