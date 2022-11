Final de semana será de tempo ensolarado e clima seco em MS

A previsão do tempo para o final de semana, de 04 a 06 de novembro, indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco, fazendo com que as temperaturas fiquem mais amenas ao amanhecer e, durante o dia, as temperaturas estarão em elevação, podendo atingir até 33°C.

Também espera-se baixa umidade relativa do ar, com valores entre 15-35%, principalmente nas regiões pantaneira e norte do Estado. Por isso recomenda-se beber bastante líquido.

Sábado (05): A previsão indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. São esperadas temperaturas mínimas entre 11/14°C e máximas de até 28°C nas regiões sul e leste do estado. Na região norte mínimas entre 14/18°C e máximas de até 31°C.

Em Campo Grande, mínima de 13°C e máxima de até 28°C. Espera-se umidade relativa do ar entre 15-35%, principalmente para a região centro-norte do estado. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste/sudeste, com rajadas de vento entre 40-60 km/h.

Domingo (06/11): A previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade. São esperadas temperaturas mínimas entre 13/15°C e máximas de até 28°C nas regiões sul e leste do estado. Já na região norte, espera-se mínimas entre 16/19°C e máximas de até 33°C.

Na capital, espera-se temperatura mínima de 15°C e máxima de até 29°C. São esperadas umidade relativa baixa entre 15-35%, principalmente nas regiões centro-norte. Em grande parte do estado, os ventos sopram do quadrante leste/sudeste, com rajadas de vento entre 40-60 km/h.